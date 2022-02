Cláudio Ramos recorda “Big Brother 2020”: “Estranhou-se. Entranhou-se”

Um ano depois da estreia do “Big Brother 2020”, Cláudio Ramos recordou o formato e a primeira vez que a edição do “reality show” esteve no ar.

O apresentador, de 47 anos, lembrou o formato que foi um dos maiores desafios profissionais, a estreia do “reality show”, e fez uma reflexão, no perfil de Instagram, sobre a experiência.

“26 de abril de 2020. Um ano depois! ‘BBZoom’, a sala de entrada para o ‘BB2020’. O reality que assinalou os 20 anos do ‘Big Brother’ em Portugal e que assumiu, desde o começo, querer ser diferente. E foi”, afirmou.

“Mantivemos a essência do formato mundial e acrescentámos um casting de concorrentes que ficou na história pela mudança que estes trouxeram. Se não fosse por mais nada, isso ficou provado na forma como o público olhou para este reality”, acrescentou, sublinhando que “estranhou-se, entranhou-se e apaixonou os portugueses.”

“Viverei sempre orgulhoso por ter sido anfitrião desta mudança. Toda ela! Entretanto, é seguir caminho com saúde e paz, que o resto… já sabem, não é?”, completou.

Cláudio Ramos juntou-se a Teresa Guilherme no início do ano para apresentarem em dupla o “Big Brother – Duplo Impacto”.