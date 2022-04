Cláudio Ramos recria fotografia com dois anos e destaca diferenças

Cláudio Ramos recriou uma fotografia captada há dois anos e destacou as diferenças físicas e psicológicas de ambas.

O apresentador repetiu uma das fotografias mais icónicas e partilhou o resultado final nas redes sociais, revelando algumas diferenças e mudanças durante os anos que dividem as imagens.

“Dois anos separam estas fotografias. […] Resolvi fazer uma igual e olhar para ambas para perceber as diferenças. Fisicamente existem algumas. Dois anos, quando passamos dos quarenta e cinco, pesam um bocado, mas as principais diferenças estão dentro… Quem trabalha com psicologia humana aconselha a escrever estados de alma, a comparar datas com o intuito de reconhecer erros, acertos, estagnação ou crescimento”, referiu.

Recorde-se que Cláudio Ramos mudou-se da SIC para a TVI, na qual apresentou o “Big Brother 2020”. No entanto, será Teresa Guilherme a conduzir a próxima edição do “reality show”.

