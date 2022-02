Cláudio Ramos reencontra-se com Ana Marques “1245 dias depois”

Os apresentadores reencontraram-se meses depois de o ex-comentador ter saído do programa “Passadeira Vermelha”, da SIC.

Cláudio Ramos e Ana Marques estiveram “frente a frente 1245 dias depois”, esta terça-feira, numa esplanada do café e assinalaram o momento com uma fotografia partilhada nas redes sociais do profissional da TVI.

“1245 dias depois voltamos a estar frente a frente. […] Aqui estás desfocadinha, mas importa esclarecer que chegámos de máscara e saímos de máscara. No entanto, estamos devidamente afastados e ao ar livre”, escreveu Cláudio Ramos na legenda da publicação no Instagram.

Recorde-se que Cláudio Ramos e Ana Marques comentavam juntos o “Passadeira Vermelha”, da SIC. No entanto, o apresentador saiu do programa meses antes de regressar à TVI.

