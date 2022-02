Cláudio Ramos revela ter recebido “chamada de atenção”

Cláudio Ramos revelou, esta quarta-feira de manhã, 16 de fevereiro, ter recebido uma chamada de atenção por parte da agente por estar a comentar em demasia os assuntos no “Dois às 10” (TVI).

O apresentador, de 48 anos, que faz dupla com Maria Botelho Moniz, de 37, no matutino da estação de Queluz de Baixo começou por admitir que gosta de comentar os assuntos do “Big Brother Famosos”.

“Gosto muito de comentar”, disse o comunicador, durante a emissão. “Tinha a minha agente a dizer-me ao telefone: ‘Cláudio, tu estás aí para apresentar, não é para comentar’”, contou.

Nas emissões do programa das manhãs, a dupla de apresentadores recebe, por norma, comentadores do “reality show” para comentar e conversar sobre tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do país.

Recentemente, face às acusações de de violência e manipulação a Bruno de Carvalho, Cláudio Ramos defendeu, em direto no matutino, o ex-concorrente.

“Nunca vi tanto psicólogo nem tanto terapeuta crescer debaixo das árvores como agora. Gostava só de saber onde é que estavam todas estas pessoas nos outros programas ou onde é que estavam todas estas pessoas na porta ao lado”, afirmou.