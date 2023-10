Cláudio Ramos revela reação alérgica que fez com que usasse a roupa do avesso

Foi durante o programa “Dois às 10”, do qual é anfitrião, que Cláudio Ramos falou sobre o problema de saúde que fez com que utilizasse a roupa do avesso.

Há uns dias, Cláudio Ramos partilhou uma fotografia no Instagram, com a camisola do avesso, enquanto referia que faltava pouco para explicar o motivo de andar com a roupa ao contrário.

Esta quarta-feira, 18 de outubro, durante o programa “Dois às 10”, da TVI, do qual é anfitrião, contou que fez uma reação alérgica: “Comecei a sentir um comichão e no dia a seguir uma borbulhagem suave. Fizemos um especial aqui e o estúdio estava muito quente e começou a ficar com umas borbulhas muito grandes, consultei um médico e outro e depois fui ter com a Leonor [médica especialista] e a Leonor disse-me logo o que era”.

“É aquilo que nós chamamos de Acne Mallorca, é uma reação de tipo acne, ou seja em que a glândula sebácea em que o canal de onde sai o pelo entope pelo calor e transpiração e faz esta borbulhagem quase como se fosse acne”, referiu.