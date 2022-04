Cláudio Ramos revela sonhos eróticos com “pessoa muito conhecida da TVI”

Cláudio Ramos admitiu que tem tido sonhos eróticos com uma pessoa “muito conhecida” da TVI. O apresentador abriu o livro durante o programa “Você na TV!” (TVI).

O comunicador, que a partir do próximo ano vai estar no horário das manhãs com “2 às 10”, ao lado de Maria Botelho Moniz, esteve presente no “Você na TV!” para fazer companhia a Manuel Luís Goucha.

Quando os dois estavam à conversa com Carina sobre o facto de este ter sonhado com um ex-concorrente do “Big Brother” (TVI), Cláudio Ramos revelou que também tem sonhos eróticos.

“Mas pode sonhar com quem quiser”, começou por afirmar o apresentador da TVI.

“Há um jogador da bola com quem sonho com muita frequência e há uma pessoa muito conhecida aqui na TVI com quem também sonho muitas vezes. E são sonhos eróticos!” rematou, assegurando que não se trata de Manuel Luís Goucha.