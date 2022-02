Cláudio Ramos revoltado com críticos de Bruno de Carvalho, em direto

Cláudio Ramos mostrou-se revoltado, esta terça-feira, 22 de fevereiro, com os críticos de Bruno de Carvalho durante a rubrica “Crónica Criminal”, do programa “Dois às 10”, da TVI.

O apresentador ficou revoltado ao saber de uma mulher que foi detida e, de seguida, violada pelo GNR. Na emissão do matutino, o comunicador não aguentou e teceu duras críticas às pessoas que se manifestaram contra o ex-presidente do Sporting.

“Tenho de dizer, é mais forte do que eu. Depois amanhã logo se vê. Andámos durante três ou quatro semanas por causa de um programa de televisão. A sociedade civil enervou-se. Isto é público. Gostava muito de ver as histéricas e os histéricos da sociedade civil, os ânimos do virtual reagirem a isto, indignarem-se”, começou por dizer, referindo-se ao caso em que Bruno de Carvalho está a ser acusado de violência doméstica a Liliana Almeida.

“Isto é que é de valor! Duas juízas dizerem que uma mulher pode ser violada por uma fraqueza humana! Isto é que é de ir para a antena reclamar, caraças! Por amor de Deus! Por um GNR, por uma força de segurança!” prosseguiu.

“Onde é que estão agora? Onde é que estão agora os indignados dos defensores da mulher, dos defensores do homem, onde estão? Estão a descansar? Estiveram tão ocupados durante três semanas. Agora sim, agarrem nisto e façam alguma coisa, façam queixa, denunciem! Façam qualquer coisa! Era o que deviam ter feito na altura!” rematou.