Cláudio Ramos afirma que Rúben Rua tem muito para aprender

Cláudio Ramos afirmou, durante o podcast “É Preciso Ter Lata” (Youtube), de Pedro Ribeiro e Rita Rugeroni, que Rúben Rua tem muito que aprender no que diz respeito à apresentação.

O apresentador participou no formato conduzido pelo casal e respondeu a algumas perguntas para angariar dinheiro. Quando questionado sobre a nota de zero a dez que dava a Rúben Rua como apresentador, o comunicador foi perentório.

“Para a apresentação tem cinco, para modelo tem dez, para capacidade de aprendizagem tem dez. […] Se o Rúben é já um apresentador de ‘daytime?’ Ainda não”, afirmou Cláudio Ramos.

“Mas eu também não sou, ainda estou num crescimento e é assim que se faz a carreira”, explicou, ainda.

“Se me perguntares se sou melhor apresentador de ‘daytime’ do que o Ruben? Sou melhor apresentador de ‘daytime’ do que o Ruben, óbvio, mas faço daytime há 20 [anos] e o Ruben está a fazê-lo agora”, acrescentou.

Durante a sua participação, Cláudio Ramos falou também sobre a vida amorosa, revelando que tem um amigo especial, e os comentários que recebe nas suas redes sociais.