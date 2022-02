Cláudio Ramos sobre a estreia na TVI: “Foi um dia de emoções misturadas”

Depois de estrear-se, este domingo, na TVI, o apresentador revelou estar feliz com a estreia e justificou ainda as “gaffes” que cometeu em direto.

Cláudio Ramos apresentou, junto de Fátima Lopes, o programa solidário “Nunca Desistir” e, esta segunda-feira, garantiu no blog “Eu Cláudio” que esteve “entregue”, ” com o nervoso da responsabilidade que é inerente à profissão” mas “distraído”, explicando assim o motivo pelo qual disse várias vezes SIC em vez de TVI.

“Sou, por natureza, uma pessoa distraída, acho que isso ficou muito evidente nos últimos tempos e ainda que mudem registos e formatos a essência de um comunicador de verdade não se esconde e só passa verdade para casa se ele não se esconder. Eu não me escondo. Socorro-me de ‘muletas’ que me ajudem mas não me escondo, nem nas distrações nem na responsabilidade”, explicou, garantindo que Nuno Santos “entendeu e sorriu”.

O antigo “vizinho” de Cristina Ferreira revelou ainda que terminada a estreia chorou porque percebeu que “o mundo nunca mais será o mesmo” devido à pandemia de Covid-19.

“Tenho tanto de forte como de frágil. São muitas coisas misturadas numa pessoa em poucos dias. Mas a vida é assim, estamos todos mais frágeis com o que está a acontecer”, referiu.

“Percebi, mais ainda que a televisão que se faz hoje não é televisão que deixei há dois meses. É uma televisão mais vazia de gente, sem o calor do público presente, sem o afeto do toque e apenas com a conversa dos olhos por trás de uma mascara. Isso derrubou-me. Talvez por estar há tanto tempo em casa sem ir a estúdio o choque foi maior, porque parece que de repente, a pandemia nos roubou também o lado humano por trás das câmaras”, acrescentou.