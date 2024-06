Cláudio Ramos sobre Joana Diniz: “Acho-lhe muita graça”

Joana Diniz casou com Flávio Miguel no passado fim de semana. No matutino “Dois às 10”, Cláudio Ramos elogiou a ex-cunhada.

Durante dois anos, Joana Diniz namorou com Luís Nascimento, irmão de Cláudio Ramos. A jovem, que ficou conhecida por ter participado em “reality shows” da TVI, casou no passado fim de semana com Flávio Miguel.

A boda foi comentada na rubrica “Conversas de Café!”, do matutino “Dois às 10”, e Cláudio Ramos não poupou elogios à ex-cunhada. “Devo dizer que a minha filha gosto muito da Joana, a minha sobrinha Carlota também, tem muito boa relação com a Joana Diniz, a minha mãe também gosta dela”, começou por dizer.

“Sempre foi, dentro de casa, exemplar. Para mim sempre foi um amor, muito bem educada com as minhas sobrinhas, mesmo muito querida”, acrescentou.

Após terem falado da relação de Joana Diniz com o enteado, de quem trata como se fosse filho, o apresentador mostrou-se feliz e destacou: “Gosto muito da Joana, acho-lhe muita graça”.