Cláudio Ramos sobre Miguel Vicente: “Um homem machista e conservador”

Miguel Vicente, vencedor do “reality show” “Big Brother”, na TVI, voltou a ser tema de conversa no matutino “Dois às 10”.

Foi durante a rubrica “Conversas de Café” que tudo aconteceu. Cinha Jardim “atacou” Bárbara Parada, ex-namorada de Miguel Vicente, que esta quarta-feira, 22 de fevereiro, marcou presença no programa para falar sobre o término da relação. No entanto, Cláudio Ramos não concordou com as palavras da comentadora e arrasou Miguel Vicente.

“O que a mim me estranha é que Portugal tenha metido na liderança de um programa um homem machista e conservador como o Miguel”, referiu o apresentador.

“(…) Não posso passar ao de leve, com uma filha com 18 anos de idade, que controlar alguém ou uma pessoa machista são bons valores”, atirou ainda.