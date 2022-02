Cláudio Ramos sobre quarentena: “Estou cansado como estão todos”

View this post on Instagram

… Bom dia! Não sou de andar de pijama em casa em tempos de isolamento. Acho que não ajuda emocionalmente. Faz-me falta vestir, olhar ao espelho e pensar que, no meio de tudo isto, existe alguma normalidade. Mas não é verdade. Isto não é a normalidade. Estou cansado como estão todos vocês, vou continuar a cumprir como vocês todos devem cumprir ficando em casa e a trabalhar em casa, mas hoje faço-o de pijama. Não me vou vestir e fingir que está tudo bem, porque não está. Mas vai ficar. Temos a certeza que sim! #euficoemcasa #vaificartudobem