Cláudio Ramos: “Sou dos que gosta da roupa de inverno”

O apresentador do programa “Dois às 10”, Cláudio Ramos, recorreu às redes sociais para falar sobre a estação que se aproxima.

Cláudio Ramos, o apresentador do “Dois às 10”, programa transmitido pela TVI, recorreu às redes sociais para fazer um desabafo acerca da estação que se aproxima – o outono.

“Hoje [ontem] quando acordei faltavam 15 minutos para as seis da manhã. Estava a chover. Fiquei contente. Estive quieto uns dez minutos na cama só a ouvir a chuva a bater na janela do quarto. Lembrei-me de quem gosta de chuva”, escreveu Cláudio Ramos.

“Eu sou dos que gosta da chuva. Do frio. Do cheiro que a terra molhada deita. Sou dos que gosta da roupa de inverno. Das cores do outono. Sou dos que escuta música enquanto chove. Gosto do silêncio e do sossego que este tempo nos traz”, acrescentou.

“Gosto de estar em casa embrulhado numas meias coloridas nos pés e um pote de gelado a pensar no amanhã. Este tempo pede que me lembre disto. Entrei no estúdio antes das nove e meia da manhã. A cada pessoa que hoje se sentou connosco eu perguntei ‘está a chover lá fora?’. Tinha ânsia de chuva”, continuou.

“Sai do estúdio às duas da tarde, depois da reunião de programa. Estava um sol radiante. Eu preferia que o tempo estivesse frio e chuvoso”, rematou.