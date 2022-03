Cláudio Ramos surpreende convidado que sofre de doença rara

Cláudio Ramos surpreendeu Tiago, que esteve esta manhã como convidado no “Dois às 10”, da TVI, oferecendo-se para patrocinar o seu livro.

O apresentador do formato das manhãs da estação de Queluz de Baixo garantiu que vai patrocinar o romance escrito por Tiago, diagnosticado com uma doença degenerativa rara, que, até ao momento, não tinha capacidade financeira para publicar o livro através de uma editora.

“Quero editar o seu livro, eu patrocino o seu livro. Pode ser? Fala com a editora, a minha produção fala consigo e patrocino o seu livro”, afirmou o colega de ecrã de Maria Botelho Moniz.

Cláudio Ramos pediu ainda que, quando o livro fosse publicado, Tiago fizesse a apresentação no matutino da TVI.

“Você tem que me prometer que daqui a dez anos está aí sentado. Fechamos este acordo? É uma coisa de homem para homem, a Maria é testemunha. Posso não estar aqui, mas você tem de estar. E o lançamento é feito aqui”, concluiu.

Lembre-se que Tiago esteve no programa a conversar com os apresentadores sobre a doença Artrogripose Múltipla Congénita, que faz com que tenha 86 por cento de incapacidade motora.