Cláudio Ramos toma banho n’”O Programa da Cristina”

Vale tudo pelas audiências: para surpresa dos telespetadores, Cláudio Ramos tomou banho esta manhã no formato conduzido por Cristina Ferreira.

Foi um início de programa para mais tarde recordar: o formato matinal da SIC desta terça-feira arrancou com Cláudio Ramos no banho, a experimentar o novo duche depois da remodelação da “casa” e com Cristina Ferreira a espreitar.

“Deixa-me ver”, exclamou a apresentadora, depois de olhar para Cláudio Ramos de cima a baixo.

“Outra perspectiva de pura exibição!” publicou Cláudio Ramos nas suas redes sociais.

Os fãs mostraram-se espantados, entre eles uma atriz bem conhecida do público: “Não acredito!”, exclamou Patrícia Candoso.