Cláudio Ramos voltou a um evento mais de um ano depois para ver Tony Carreira

Um regresso aos eventos, mais de um ano depois, por causa da pandemia: Cláudio Ramos esteve na fila da frente a apoiar Tony Carreira.

Tony Carreira voltou aos palcos na passada sexta-feira e teve a apoiá-lo muitos amigos, alguns deles famosos, como Fernando Mendes, Júlia Pinheiro, Jorge Jesus, Carla Andrino, Manuel Luís Goucha ou Cláudio Ramos. Este último lembrou à N-TV que há mais de um ano que não saía de casa para marcar presença num evento.

“É a primeira vez que saio de casa socialmente para uma coisa desde abril do ano passado, por causa da pandemia”, começou por referir Cláudio Ramos, que justificou a decisão. “Senti que a causa merece e sou um dos padrinhos da associação Sara Carreira. Somos um braço da família”.

Minutos antes do concerto começar no Salão Preto e Prata, do Casino Estoril, o apresentador do “Dois às 10” (TVI) tinha uma convicção. “Acho que vou ver mais o pai do que o artista porque há muito tempo não o vemos!”.

O concerto acabou por ficar marcado pelas palavras de Tony Carreira para a filha, que morreu em dezembro do ano passado, num acidente de viação. “Lembro-me da Sara muito mais pequenina. Tenho a imagem nítida de um concerto no Coliseu de Lisboa e, depois, em programas nos quais a entrevistei. Era a menina do papá, doce, cheia da criatividade, que o destino castrou de forma injusta. E tinha muitas coisas para dar ao mundo”, concluiu Cláudio Ramos.