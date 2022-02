CNN Portugal está à procura de 50 profissionais de comunicação

Estão abertas as candidaturas. A CNN Portugal, que sucederá à TVI24, está à procura de 50 profissionais de comunicação para pertencer ao canal que deverá estrear-se no final deste ano.

O canal, que surge da parceria entre o grupo Media Capital e a CNN, anunciou que estão a recrutar cerca de meia centena de trabalhadores, tal como confirmou fonte oficial do canal à N-TV.

Entre os cargos que estão disponíveis encontram-se jornalistas, pivôs, coordenadores de régie, gestores de redes sociais, infografistas digitais e produtores de informação.

O processo de seleção divide-se em quatro fases: seleção inicial, entrevista, formação e período em que se decide quem fica. Após esta fase, os profissionais serão contratados pela CNN Portugal. As candidaturas são aceites até 31 de agosto.

Por agora, sabe-se que Nuno Santos, diretor-geral da TVI, vai assumir o cargo de diretor de Informaçãoda CNN Portugal, tal como apurou a N-TV. Contudo, não se sabe se continuará na estação de Queluz de Baixo.

A Media Capital, dona da CNN Portugal, também já mostrou o logótipo. “Combinar as palavras CNN e Portugal é um passo significativo na operacionalização do canal no nosso país e simboliza o início da parceria entre a Media Capital e a maior marca de jornalismo global”, referiu a empresa, em comunicado.