Com cancro na mama, Marco Paulo atualiza estado de saúde

Depois de ter sido diagnosticado com cancro na mama, o cantor atualizou o estado de saúde e revelou nas redes sociais que “está tudo bem”.

Marco Paulo usou o Facebook na quinta-feira para deixar uma mensagem de agradecimento por todo o carinho e preocupação e para tranquilizar os fãs.

“Olá amigas e amigos. Agradeço do fundo do coração todas as mensagens que me têm enviado. Vocês estão sempre presentes na minha vida. Está a correr tudo bem, graças a Deus! Tenho saudades de cantar para vocês. Beijinhos e abraços e sejam felizes”, escreveu o arista na legenda de uma fotografia em que aparece de cabelo rapado e máscara.

Recorde-se que este é o segundo cancro que vive, depois de ter enfrentado um tumor maligno no cólon, em 1996.

