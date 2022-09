Com filha na faculdade, Cláudio Ramos mostra-se indignado com os preços dos quartos

Com o novo ano letivo que começou, o problema da habitação estudantil é um tema muito falado e que fez parte do alinhamento do matutino “Dois às 10”, na TVI, desta quarta-feira, 28 de setembro.

No programa conduzido por Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos estiveram duas estudantes que pagam 340 euros e 400 euros por um quarto em Lisboa.

Cláudio Ramos mostrou-se indignado com a situação e fez questão de mostrar o seu desagrado.

“Cada vez está pior. A especulação imobiliária que se faz à volta dos estudantes e dos quartos que eles precisam – de uma economia paralela – é uma vergonha. Não é controlada, o Estado sabe que existe, é uma vergonha. Mesmo!” afirmou.

O comunicador referiu que a sua filha, Leonor, de 18 anos, também entrou este ano na Universidade de Lisboa, e mostrou-se solidário com os pais dos estuantes.

“Falo enquanto pai, que tive que arrendar uma casa à minha filha, que tenho o privilégio de lhe poder dar uma casa, mas muitos pais não têm. Isto acontece, o Estado sabe que isto acontece, não é mentira nenhuma”, disse.