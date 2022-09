Com o companheiro detido, Sónia Jesus foi mãe pela terceira vez

Sónia Jesus, ex-concorrente do “Big Brother”, na TVI, já foi mãe pela terceira vez. Fabian nasceu este domingo, 18 de setembro.

De acordo com a revista Nova Gente, o bebé nasceu com 2.910 quilos e 48 centímetros. Através do InstaStory, ferramenta do Instagram, Sónia Jesus terá ainda partilhado algumas imagens do menino sem mostrar o rosto.

“O meu mundo ganhou mais cor com a tua chegada… sou muito abençoada”, escreveu.

De recordar que Vítor Soares, companheiro de Sónia Jesus, ainda continua detido por alegado tráfico de droga. Vítor Soares foi detido em junho pela GNR no âmbito da operação “Semente em Pó”.

O casal tem ainda dois filhos em comum, Maiara, de 10 anos, e Naísa, de sete anos.