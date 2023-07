Com o nascimento do irmão, filha de Laura Figueiredo “acusa” falta da mãe

Beatriz, a filha de Laura Figueiredo e Mickael Carreira, “acusou” a falta da mãe depois do nascimento do irmão mais novo, Gabriel.

Ainda sem poder entrar na piscina, em mais um domingo de calor, Laura Figueiredo aproveitou o tempo livre para brincar com a filha e dar mimos a Beatriz, de seis anos. É que, nas palavras da influenciadora digital, a menor sente falta do carinho da mãe, depois do nascimento do irmão mais novo, Gabriel.

“Tenho uma ‘ninjinha’ desesperada para ir brincar com a mãe”, disse Laura Figueiredo no perfil de Instagram. “Teve a mãe seis anos só para ela, então está aqui a acusar um bocadinho”, reconheceu a influenciadora digital.

A família acabou por passear toda junta, para felicidade da pequena Beatriz.

Já com uma boa forma assinalável pouco tempo depois de ter dado à luz o pequeno Gabriel, Laura só lamenta ainda não poder ir à piscina. “Ainda não estou liberada para entrar na piscina, mas já posso andar aqui fora a apanhar este ar”, resumiu.