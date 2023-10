Com obras em casa, Rita Ferro Rodrigues agradece à “santa sogra” por “acolher” a família

Através das redes sociais, Rita Ferro Rodrigues compartilhou que está a fazer obras na cozinha e deixou um agradecimento especial à sogra.

Foi com a chegada do inverno que Rita Ferro Rodrigues decidiu renovar a cozinha. Através das redes sociais, a apresentadora, de 47 anos, referiu que trata-se de um presente para o companheiro e deixou um agradecimento especial à “santa sogra” por ter “acolhido” toda a família.

“Como não tinha caos suficiente na vida decidi mesmo avançar com as obras na cozinha. Começam no início de novembro. Valha-nos a minha santa sogra e a sua casinha na Madragoa que nos vai acolher durante esta aventura. É um presente para o Ben que merece uma cozinha renovada para aperfeiçoar os seus petiscos”, escreveu.

“Vou mostrar-vos o processo todo porque adoro ver transformações de espaços e por isso vão levar com a transformação da nossa mini cozinha. E vai ser um desafio porque é mesmo mini”, acrescentou.