Com problemas nos aviões, Sofia Ribeiro demorou 35 horas a chegar aos Açores para gravar novela

A caminho dos Açores para trabalhar, Sofia Ribeiro foi uma das passageiras dos aviões da TAP que demoraram cerca de 35 horas para chegar ao destino.

No sábado, 25, um avião da TAP saiu do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, em direção à ilha Terceira, no Açores. Contudo, não conseguiu aterrar, após duas tentativas, tendo que regressar ao continente. Uma nova tentativa foi realizada ainda no mesmo dia, mas foi em vão. À terceira, foi de vez. Após horas sem fim de voo, o segundo avião aterrou na Ilha Terceira no domingo à noite.

Quem esteve nesse voo foi Sofia Ribeiro, que está nos Açores para gravar a nova novela da SIC. Nas redes sociais, a atriz contou mais sobre a aventura.

“Maldivas? Não é. Há 11 horas nesta brincadeira. Agora parámos o avião em Ponta Delgada porque terminou o combustível. Andávamos a rodar porque não dá para aterrar na ilha Terceira. Está temporal”, começou por dizer.

Algumas horas depois, às 19.57 horas, como marca no vídeo, Sofia chegou ao destino. “Chegámos! Não acredito, a minha alma está parva. 35 horas depois, conseguimos aterrar. Estou feliz, agora só penso em comer. Uma pessoa não vê um papo-seco desde o pequeno-almoço. Deram-nos uns copinhos de água”, contou.