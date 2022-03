Com oito meses de gravidez, Carolina Patrocínio continua a treinar

View this post on Instagram

Focada nos últimos 2 meses de bebé no forno e na engorda. Nunca dou por garantido o facto de poder treinar diariamente até ao fim. Gostavam de ver um treino de musculação nesta fase? Tenho muita sorte de numa quarta gravidez poder seguir com a mesma fórmula. #31weeks Ps: estes phones wireless são da Prozis