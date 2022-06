Comentador do “Big Brother” Flávio Furtado está de luto

Flávio Furtado abraçou-se a Francisco Macau durante a última gala do “Big Brother – Desafio Final”, do passado domingo, 5 de junho. O comentador está de luto.

O comentador do “reality show” da estação privada está de luto depois da morte do seu avô, tal como avançou a revista “Flash”, no início desta semana.

Na emissão conduzida por Cristina Ferreira, aquando da chegada a estúdio de Francisco Macau, Flávio Furtado admitiu que não estava a ter um “dia bom” e levantou-se para dar um abraço ao concorrente.

“Para mim és família e vou dar-te um abraço. O abraço que não posso dar aos meus, que estão numa ilha”, explicou.

Mais tarde, no perfil de Instagram, Flávio Furtado publicou a fotografia do momento em que se abraçou a Francisco Macau. “Este abraço soube tão bem”, desabafou o comentador, nas redes sociais.

Na secção de comentários do “post”, o ator reagiu às palavras do comentador. “Com verdade”, escreveu Francisco Macau.

Por sua vez, Bernardo Sousa, vencedor do “Big Brother Famosos 2”, também deixou uma mensagem de apoio a Flávio Furtado. “Forte abraço, meu querido, muita força”, atirou o piloto de ralis.