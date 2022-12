Cometeu excessos no Natal? Andreia Rodrigues partilha treino para queimar as calorias

Andreia Rodrigues partilhou, esta segunda-feira, 26 de dezembro, uma sequência de treinos para combater aqueles excessos calóricos tão típicos do Natal.

Através do perfil de Instagram, a apresentadora da SIC, publicou um vídeo em que explica como faz o seu treino e deixa algumas sugestões para quem não tem o material de exercício.

“Depois do Natal, aqui fica uma das sequências de exercícios que costumo fazer quando não consigo ir treinar! Uma boa forma de ativar o corpo e começar a queimar calorias, depois de alguns excessos!” começou por dizer.

“Nove exercícios. 30 segundos cada. A cada três exercícios 30-60 segundos de descanso. Opções: Quem não tem halteres pode usar o peso das garrafas, pacotes de arroz, feijão ou outras opções. Sejam originais!” explicou.

“Em vez do agachamento com salto têm a opção de agachamento com elevação unilateral da perna – os corajosos podem fazer os dois! Cinco vezes esta sequência. Bons treinos!” rematou.