Como ele cresceu: veja como está o filho de Diogo Infante

Diogo Infante e o filho, Filipe, viajaram até Londres para assistir a alguns espetáculos. Seguidores notaram que o rapaz está já… um homem.

Tempo de viagem: depois das férias no Algarve e da deslocação a Lisboa para participar na festa de verão da TVI, no espaço SUD, Diogo Infante partiu para Londres, Inglaterra, na companhia do filho, Filipe. A dupla foi assistir a vários espetáculos.

“Vir a Londres ver seis espetáculos em quatro dias e fazê-lo na companhia do meu filho é um prazer redobrado…”, disse Diogo Infante nas redes sociais, ao mesmo tempo que publicava uma imagem na qual se percebe que não faltou a chuva típica londrina.

Os seguidores do veterano ator aplaudiram a iniciativa e notaram o crescimento do jovem: “Que grande está o Filipe”, disse António Capelo. “Ai que maravilha”, escreveu Patrícia Tavares, enquanto que Catarina Furtado reagiu: “Meus amores”.

Recorde-se que Filipe celebrou 20 anos no início do ano e teve direito a festejos públicos do pai nas redes sociais.