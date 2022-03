Companheira de José Carlos Pereira revela que engordou 20 quilos durante a gravidez

Inês de Góis, companheira de José Carlos Pereira, afirmou nas redes sociais que engordou 20 quilos durante esta primeira gravidez.

A preparar-se para a primeira experiência na maternidade, a atriz revelou, no próprio Instagram, esta sexta-feira, detalhes sobre a gravidez do primeiro filho em comum com o ex-ator e sublinhou que engordou 20 quilos durante a gestação.

“Mais 20 quilos em cima, dormir não é fácil, às vezes faço chichi quando espirro, nada me serve basicamente lavo e visto novamente, agora comecei a ressonar e não consigo estar de pé muito tempo”, pode ler-se na publicação, em que evidência a barriguinha.

“Mas tão feliz que vou ter saudades da minha barriga. E ainda mal começou”, acrescentou.

Tomás será o primeiro filho em comum de José Carlos Pereira com Inês de Góis. De recordar que o ator é ainda pai de Salvador, de três anos, do relacionamento terminado com a empresária Liliana Aguiar.