Companheira de Tony Lemos lembra o cantor: “Todos os dias dói”

Marta Silva lembrou, esta segunda-feira, o companheiro, Tony Lemos, com uma mensagem repleta de dor e saudades.

De forma nostálgica, a companheira do cantor que fundou o grupo musical Santamaria recorreu ao perfil de Instagram para recordar e partilhar a dor que sente com a morte do artista.

“Todos os dias dói, dói e dói, mas há dias que me consomem por dentro. Saudades tuas meu anjo”, pode ler-se na legenda de uma fotografia em que surge Marta Silva abraçada a Tony Lemos.

Lembre-se que o cantor dos Santamaria morreu em outubro do ano passado. Na altura, Marta Silva estava grávida. Entretanto, a filha do casal, Alice, já nasceu, tal como contou a revista “TV 7 Dias”.

Em entrevista a Manuel Luís Goucha na TVI, a irmã do cantor, Filipa Lemos, já tinha revelado que o irmão estava a viver uma depressão.

“O meu irmão começou a sofrer de depressão em 2017, aquando da separação dele. […] Não houve nenhum concerto em que ele não começasse o concerto a chorar”, contou, na altura.