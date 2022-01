Companheira de José Carlos Pereira confessa estar orgulhosa do corpo pós-parto

Inês de Góis, companheira de José Carlos Pereira, confessou, esta terça-feira, 6 de abril, estar orgulhosa do seu corpo pós-parto porque lhe trouxe um “bebé saudável”.

Depois de ter sido mãe de Tomás, fruto do namoro com o ator, Inês de Góis revelou, no perfil de Instagram, que já se sente melhor e sem dores, assumindo que o “resto” vai ao lugar com o tempo.

“Já me sinto melhor e quase sem dores. O resto não interessa nada. O resto irá ao lugar a seu tempo. Tenho orgulho no corpo pós parto pois trabalhou durante nove meses para me dar um bebé saudável que é só o que peço”, admitiu.

O anúncio da chegada do pequeno Tomás foi feito por José Carlos Pereira nas redes sociais: “Obrigado, Inês, e obrigado, Deus, por me darem o privilégio de voltar a sentir este amor. O Tomás nasceu as 00:01 de dia 1 de abril.”

Além do recém-nascido, o ator também é pai de Salvador, de quatro anos, que nasceu durante o relacionamento terminado com Liliana Aguiar.