Conceição Queiroz alvo de ataque racista durante voo: “Quase que me batia”

Conceição Queiroz queixa-se de que foi alvo de um ataque racista, este domingo, 20 de junho, durante o voo para Munique, Alemanha, onde iria fazer escala a caminho de Sardenha para assistir ao Festival Internacional de Cinema.

A jornalista da TVI mostrou-se indignada, no perfil da rede social Instagram, pela forma como foi tratada por um homem depois de as suas malas de viagem terem tocado uma na outra.

“Foi extremamente violento porque o meu saco de viagem tocou no dele. É normal? A sério? Quase que me batia”, explicou a comunicadora num vídeo que publicou nas redes sociais. “Antes de chamar a Polícia acabou por pedir desculpa”, prosseguiu.

“Só precisamos de ser afirmativos. Eles que enlouqueçam sozinhos. Falo num mundo doente, mas nas conversas que tenho mantido com o querido e incrível Eduardo Marinho… ele repete: ‘Conceição… nunca vi o mundo saudável.’ Tenho de concordar. Boa sorte aos da espécie deste indivíduo mal resolvido e descompensado… que até se acalmam (ou fingem) quando são devidamente confrontados”, acrescentou.

A comunicadora vai estar no Festival Internacional de Cinema da Sardenha com o seu filme “O Homem Velho”. “A vida segue com o orgulho de ver (com gente boa) o meu/nosso filme no Festival Internacional de Cinema na ilha italiana de Sardenha”, rematou.

Este não é o primeiro ataque racista de que Conceição Queiroz é alvo. Lembre-se que, em maio, a jornalista da TVI foi sujeita a comentários racistas quando estava a conduzir uma reportagem em direto para o canal.