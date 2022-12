Conceição Queiroz lembra Rogério Samora um ano depois da morte do ator

A jornalista da TVI Conceição Queiroz lembrou nesta quinta-feira Rogério Samora, um ano depois da morte do ator.

“Ohh Rogério. Um ano. Um ano sem ti. Sem o teu colo e suporte. Falta-me cumprir apenas um dos teus últimos pedidos”, começou por escrever a jornalista no perfil de Instagram.

“Hoje sou mais segura, ainda mais resistência. Acompanhaste, compreendeste, incentivaste. Não nos vimos naquele dia, nem li o texto que querias mostrar-me. Aos poucos tento apaziguar-me por ter falhado em tão grande escala. Não escutei a tua intuição, na insistência em nos encontramos”.

“Disseste: ‘Assim nunca vais ver o texto. Não podes hoje, amanhã também não…’ Enfim. Foi profético. Saudades de brincar com o facto de teres a árvore de Natal sempre montada. Saudades do teu cuidado, da forma como me protegias: ‘Trabalhas tanto. Abranda’”

“Fotografavas a televisão e enviavas-me as fotos para que eu tivesse a certeza que ali estavas a acompanhar os noticiários. Respondia-te nos intervalos: “Estás a ver a concorrência?’ Rias-te naquele tom grave que adoro. Como não te amar?

Até já”

“O teu mano Carlos Samora e restante família continuam incansáveis, apesar do inevitável vazio que ficou”, rematou Conceição Queiroz.