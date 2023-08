Conceição Queiroz recebe (novamente) uma mensagem racista

Conceição Queiroz recorreu às redes sociais para expor uma mensagem racista que recebeu, após ter sido uma das jornalistas da JMJ.

Conceição Queiroz foi uma das jornalistas da TVI que marcou presença na Jornada Mundial da Juventude (JMJ). Após o encontro de jovens católicos, a comunicadora recebeu uma mensagem racista nas redes sociais.

“Conversa de nojo… Só pessoas que se acham inferiores, como tu, que vivem de preconceitos, como tu, é que têm esse tipo de conversas… Volta lá para as tuas origens, volta para o teu país e vais ver o racismo que existe entre vocês negros e as oportunidades que vais ter lá. Devias estar calada, porque foste acolhida. Tens emprego, tens saúde, tiveste educação, tens segurança, coisas que no teu país não tens”, escreveu um cibernauta.

Conceição, que já expôs noutros momentos mensagens racistas, não se deixou ficar e respondeu. “Ai o Papa e tal.. mensagem forte.. que emoção. A sério? Dois dias depois de o Papa abandonar Portugal, (e acompanhei essa visita enquanto jornalista), recebo isto. Deixo apenas duas das mensagens. Gratidão pela franqueza. Creio que ficam mais aliviados depois de descarregarem tamanho ódio”, começou por dizer.

“‘A televisão é branca’, ‘Não fazes falta nenhuma nas televisões portuguesas’, ‘Volta para as tuas origens, para o teu país (…), devias estar calada, foste acolhida, tens saúde, emprego, educação, coisa que no teu país não tens’.Ora… ataques violentos, diários, gratuitos. Não os conheço de lado algum. Surgem do nada, insultam por eu existir, por respirar, por me expressar. Mas nós é que temos a mania da perseguição. Exponham os agressores. Boa semana!”, rematou.

Na caixa de comentários, vários cibernautas mostraram-se revoltados com o ataque feito à jornalista. “Muita vergonha por gente que não merece o trabalho de responder… com Papa ou sem Papa, o interior é podre” foi um dos muitos comentários.