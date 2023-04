Concerto de David Carreira em Lisboa cancelado

O concerto de David Carreira em Lisboa neste domingo, dia 23, foi cancelado, anunciou a agência do músico em comunicado.

David Carreira preparava-se para atuar em Lisboa neste domingo, dia 23, mas o espetáculo acaba de ser cancelado.

“Por motivos totalmente alheios à Brainstorm e ao artista, exclusivamente imputáveis ao promotor do Evento ‘Foodstock’, informamos que o concerto do artista David Carreira agendado para o dia 23 de abril, em Lisboa, foi cancelado”, anuncia a agência Brainstorm.

“O concerto do artista estava integrado no evento ‘Foodstock’, organizado pelo movimento Re-Food, o qual foi cancelado por motivos exclusivamente imputáveis à entidade organizadora”.

“Em nome da Brainstorm e do artista, pedimos desculpa a todas as pessoas que pretendiam assistir a este espetáculo, e informamos que poderão pedir o reembolso dos vossos bilhetes através do apoio ao cliente BOL.pt ou ligando para o 1820, tal como consta do comunicado da Refood publicado no seu portal. Caso tenham adquirido os ingressos pelo site oficial da Refood, podem enviar email para nacionaleventose-food.org de forma a agilizar o reembolso”, acrescenta a Brainstorm.

“Mais uma vez, pedimos desculpa a todos os fãs do Artista David Carreira e esperamos por vocês nos próximos concertos da Tour 2023”.