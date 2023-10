Concerto no avião: Sónia Tavares surpreende os passageiros

Foi num voo com destino ao Faial, no Arquipélago dos Açores, que Sónia Tavares surpreendeu os passageiros com um mini concerto.

Sónia Tavares atua esta este fim de semana no Faial, Arquipélago dos Açores, mas a surpresa foi para quem viajava com a cantora no avião.

A intérprete de “Primavera” e “Fácil de Entender” deu um mini concerto na viagem de ida, com a ajuda de todos os passageiros a bordo, uma vez que fizeram coro.

Nas redes sociais, a mentora do “The Voice Portugal” e vocalista da banda The Gift destacou o momento e escreveu: “Para garantir que fica tudo bem vomitadinho. Já estamos no Faial! Ainda há meia dúzia de bilhetes para sexta [hoje] e sábado [amanhã]. Não deixem de vir”, escreveu.

Na caixa de comentários, vários cibernautas reagiram. “Oh Sónia! Só a mim não calha a sorte de estar num voo assim! Como gostaria”, “Lindo, belo momento. Adorava estar nesse avião” e “És a maior!!!! Até deu um arrepio na espinha!” são alguns dos exemplos.