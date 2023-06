Condenado por violência doméstica, João Baptista foi afastado da novela “Festa é Festa”

João Baptista foi afastado da novela “Festa é Festa”, transmitida pela TVI, após ter sido condenado a 20 meses de pena suspensa por violência doméstica.

Os últimos tempos têm sido difíceis para João Baptista. No início do mês, o ator foi condenado a 20 meses de pena suspensa e ao pagamento de dois mil euros de indemnização, após terem sido provadas as acusações de violência doméstica feitas pela ex-namorada, Dina Kelly.

Agora, derivado ao sucedido, João Baptista viu-se afastado da novela “Festa é Festa”, transmitida pela TVI. A notícia, avançada pela “TV Mais”, dá conta de que João já tinha começado a gravar as cenas para a novela há um mês, mas que a estação de Queluz de Baixo preferiu arranjar um substituto e não dar seguimento ao trabalho já desenvolvido pelo ator.

Isaac Alfaiate foi o escolhido pela TVI para interpretar a personagem “Fábio” na telenovela.

Recorde-se que, após a condenação, João Baptista chorou a morte da avó. “Quero agradecer todos os passos que deste em prol da tua família. Minha avó, minha rainha, meu amor de uma vida inteira. Espero que desse lado esteja a felicidade mais pura, pois deste lado está estranho”, escreveu nas redes sociais.