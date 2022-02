Confinada em casa, Sofia Ribeiro mostra o seu “refúgio” aos seguidores

A atriz Sofia Ribeiro mostrou, na tarde desta sexta-feira, o seu refúgio aos seguidores. É em casa que a intérprete está confinada, como milhares de portugueses.

Sofia Ribeiro segue à letra as recomendações do Governo e da DGS e, à semelhança de milhares de portugueses, também está confinada em casa. A atriz partilhou na tarde desta sexta-feira uma imagem do seu “refúgio” com os seguidores.

“Em casa, no ninho, refúgio, no aconchego do nosso lar. A sorte que temos os que podemos nela ficar”, começou por escrever a intérprete da novela da TVI “Amar Demais” no perfil de Instagram.

“Bom fim de semana, cuidem-se e se puderem fiquem no melhor lugar para estar, em casa”, rematou Sofia Ribeiro.

Recorde-se que, recentemente a intérprete, a intérprete regressou de umas férias no Brasil, país onde esteve na companhia da amiga Isabel Figueira.