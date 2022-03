Confinada em casa, Vera Kolodzig dá a primeira aula online

Vera Kolodzig aproveitou o tempo livre que tem em casa com o novo confinamento e começou a explorar novas áreas, nomeadamente a formação online.

Tal como acontece com milhares de portugueses, a atriz tem estado isolada em casa devido às medidas de segurança impostas pelo Governo para combater a propagação da pandemia da covid-19.

Estando em casa, a intérprete aproveita para se dedicar a “novas aprendizagens”, tal como contou no perfil de Instagram. “Prefiro focar-me no que posso fazer e não no que não posso. Há que ficar em casa, há que manter o distanciamento, há que aproveitar este tempo (que mesmo assim, entre afazeres domésticos e vida familiar não é assim tanto) para me dedicar a mim e ao meu desenvolvimento pessoal”, começou por explicar.

“Somos uns privilegiados por vivermos nesta era tecnológica que nos permite fazer aulas à distância, ver as caras dos nossos amigos e comunicar de diversas formas! E a oferta é muita – cursos de yoga, cursos de coaching, cursos de desenvolvimento pessoal, cursos de filosofia, cursos de espiritualidade… enfim! Esta sou eu ontem, depois de ter gravado a minha primeira aula como ‘formadora’, um desafio que a Nos Escola pôs a todos os seus alunos porque acredita que todos temos algo relevante a dizer”, prosseguiu, referindo-se a uma Escola de Saúde Integral.

Enquanto se prepara para novos desafios, Vera Kolodzig continua a dedicar tempo ao seu podcast. “Mais uma vez este confinamento trouxe-me a oportunidade de me reinventar e comecei a gravar à distância, o que me permite agora entrevistar pessoas de outros países”, rematou.