Confirmado: Margarida Corceiro é a nova cara de “Morangos com Açúcar”

A atriz Margarida Corceiro, de 20 anos, junta-se ao elenco já conhecido para integrar a nova série dos “Morangos com Açúcar”.

A Media Capital avançou nesta quarta-feira que Margarida Corceiro vai integrar o elenco da nova série dos “Morangos com Açúcar”, uma parceria entre a TVI e a Prime Video anunciada a 6 de fevereiro, numa confirmação de uma notícia que já tinha sido avançada pela Imprensa.

A atriz junta-se a um leque variado de atores já confirmados no projeto, tais como Rita Pereira, Tiago Castro e Pedro Teixeira. Em conversa com a McNews, a atriz revelou: “Estou muito satisfeita por integrar o novo elenco de ‘Morangos com Açúcar’. As temporadas anteriores fizeram parte do meu crescimento e ainda me lembro de chegar a casa da escola e ir a correr ligar a televisão para não perder um segundo!”.

Margarida Corceiro adiantou que “os episódios também vão prender o público do início ao fim” e não escondeu a ansiedade: “Mal posso esperar que comecem”.

Recorde-se que “Morangos com Açúcar” foi uma série juvenil de sucesso em Portugal, transmitida pela TVI entre 30 de agosto de 2003 e 15 de setembro de 2012, totalizando nove temporadas e milhares de episódios. O “casting” para a nova temporada levou centenas de jovens, entre os 18 e 22 anos, a deslocarem-se até Lisboa.