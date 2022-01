Convidados para a festa de Neymar chegam em aeronaves e evitam barreiras sanitárias

Os convidados para a festa de fim de ano de Neymar estão a chegar em aeronaves de pequeno porte a uma pista de um condomínio, no estado do Rio de Janeiro, evitando barreiras sanitárias.

Os 150 convidados do jogador brasileiro do Paris Saint-Germain estão a evitar as barreiras sanitárias que existem no Brasil devido à pandemia de covid-19.

Segundo o portal brasileiro “Terra”, as deslocações e aterragens em aviões bimotores ou helicópteros na pista de espaço reduzido no condomínio Aero Rural Bom Jardim, em Mangaratiba, têm sido constantes, sendo poucos os convidados que têm usado carro.

A assessoria de comunicação social de Mangaratiba explicou que a festa de Neymar é um evento privado e, por isso, não pode intervir.

O evento contará com “150 pessoas”, com acesso exclusivo para convidados e para o qual “não foram vendidas entradas”, e, segundo informações avançadas pelos meios locais, teria uma duração de cinco dias, a partir de 25 de dezembro, numa discoteca subterrânea mandada construir por Neymar, com isolamento sonoro.

Devido à dimensão da festa, Neymar está a receber diversas críticas.