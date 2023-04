Corpos ao sol: famosas mostram boa forma na praia no Domingo de Páscoa

No domingo de Páscoa, o termómetro disparou e muitas famosas rumaram até ao Algarve e ao Alentejo para aproveitar o bom tempo. Em comum… a boa forma.

No passado domingo, dia 9, as temperaturas dispararam e muitas figuras públicas aproveitaram para ir passar a Páscoa ao Algarve e ao Alentejo Litoral. Em comum, a boa forma, algo muito elogiado pelos seguidores.

“A Pipoca Mais Doce”, Ana Garcia Martins, declarou “aberta a época das fotos em apneia” na conta de Instagram. A influenciadora digital, que mergulhou em Melides, mostrou-se com algumas amigas e os filhos, mas não perdeu a oportunidade de comentar o novo programa da SIC, “Os Traidores”, nas histórias.

Quem, também, aproveitou o feriado para passar tempo de qualidade em família foi Carolina Patrocínio. A apresentadora elegeu a Praia dos Salgados, em Albufeira, partilhou vários registos dos filhos e afirmou: “Preview do verão”.

Também nos Salgados, a atriz Fernanda Serrano assinalou o “primeiro dia de praia do ano” e desejou “boas férias a quem está de férias”.

Já Cristina Ferreira escolheu um local mais sossegado. A diretora de entretenimento e ficção da TVI, que na semana passada viu-se envolvida na polémica com o corpo, gerada pela crónica de Alexandre Pais, descansou em Moncarapacho, município de Olhão.

“O nosso país é incrível. Está calor no Algarve, este hotel é espetacular, em Moncarapacho, o @octant.vilamonte. As pessoas são muito simpáticas e está tudo bem. Boa Páscoa a todos”, escreveu no Instagram.

A apresentadora regressou a tempo para apresentar mais uma gala do programa “O Triângulo”, transmitido pela TVI.