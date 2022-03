A correria de Carolina Deslandes para estar com os filhos: “Chegar a Alcochete às cinco”

Carolina Deslandes revelou a rotina que tem feito para estar com os filhos, desde que começou a ensaiar no Porto para a peça de teatro musical “A Nova Cinderela no Gelo”.

A artista aceitou o desafio de dar vida à personagem de “Cinderela”. Entre ensaios, a cantora tem feito um esforço para estar com os filhos em casa, em Alcochete, tal como demonstrou nas redes sociais.

“Acabar um ensaio no gelo às 1:35 no Porto, chegar a Alcochete às 5h e arrancar as 24 horas de folga em grande”, contou na legenda de uma fotografia em que aparece a tomar o pequeno-almoço com os filhos, Benjamim, Guilherme e Santiago.

Durante a madruga desta quinta-feira, a intérprete veio de carro com a amiga e colega de elenco na peça de teatro musical Irma.

Carolina Deslandes regressou, recentemente, aos trabalhos depois de ter passado uma semana no hospital. “Depois de torcer o pé, tive uma infeção na garganta e a minha semana foi passada no hospital. Foi a pior coisa de saúde que já tive, e hoje falávamos disso mesmo nos ensaios – sem saúde não fazemos nada. Estou de volta, texto na ponta da língua, canções também”, garantiu.

Para a artista interpretar “Cinderela” numa peça que vai decorrer no gelo tem sido um grande desafio. “Aqui neste grupo sou a pior, sou a pior a representar, a cantar em tons que nunca cantei e sou a pior a patinar. É uma aprendizagem incrível”, desabafou.