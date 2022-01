Em confinamento devido à covid-19, Ana Galvão esclarece estado de saúde

Ana Galvão está em confinamento por ter contraído a covid-19. A radialista queixa-se de ter perdido o olfato por completo.

A locutora da rádio Renascença testou positivo ao novo coronavirus, tal como tinha revelado no dia da véspera de Natal. No perfil de Instagram, Ana Galvão explicou que o mais doloroso é ter perdido a capacidade de cheirar.

“Isto é alfazema, uma das plantas do meu quintal que mais gosto de cheirar. O que se passa é que hoje não a sinto. Nem a alfazema nem nada. Perdi o olfato por completo, o que é estranhíssimo”, começou por contar.

“Não faço ideia se a minha casa cheira bem ou mal (mesmo esfregando tudo como nunca), perfume ou limpa móveis? Não fosse a etiqueta e poderia banhar-me em ‘Pronto’. Incenso? Para mim é só um pauzinho a deitar fumo. E se houver uma fuga de gás (cruzes credo) não serei eu a topar, de certeza”, prosseguiu.

“Portanto, tendo uma sorte desgraçada, porque os meus sintomas estão a ser leves, a perda de olfato está a ser dolorosa. Quando voltar hei de cheirar tudo e todos. Vão ver!” rematou.

O ex-companheiro da radialista, Nuno Markl, e o filho em comum, Pedro, tiveram de ficar em confinamento profilático, acabando por passar o Natal só os dois. A notícia foi revelada pelo locutor da Rádio Comercial no direto do Bruno Nogueira do “Como É Que O Bicho Mexe?”, a 25 de dezembro.