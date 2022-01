Covid-19: Fernanda Serrano desagradada com quarentena “necessária”

View this post on Instagram

Bom dia Portugal! Vou manifestar assim o meu desagrado à ainda não decretada mas no meu entender, tão necessária quarentena! Tenho receio. Por todos nós! Eu estou a tomar todas as medidas de instrução para evitar contágios! Vamos levar isto a sério. Por favor! Sem alarmismos. Mas com seriedade e muito cuidado. #covid #coronavirus #cuidemosunsdosoutros #cuidado