Novo teste de Covid-19 a Jorge Jesus dá “inconclusivo”

O treinador português vai fazer novos testes ao novo coronavírus, depois de ter acusado “positivo fraco” no primeiro ensaio realizado.

Após ter perdido um dos melhores amigos na sequência do Covid-19, Jorge Jesus realizou dois testes ao novo coronavírus: o primeiro acusou “positivo fraco”, de acordo com o Flamengo e o segundo foi “inconclusivo”.

“Sinto-me bem. Agradeço desde já as mensagens de carinho e apoio que recebi de vocês. Obrigado, Nação”, escreveu Jorge Jesus no perfil de Instagram.

Recorde-se que o técnico português do clube brasileiro perdeu esta segunda-feira um dos melhores amigos: o massagista do Estrela da Amadora Mário Veríssimo foi a primeira vítima mortal do Covid-19 no nosso País.