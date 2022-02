Infetada com covid-19, Sofia Arruda atualiza estado de saúde

Sofia Arruda atualizou, esta sexta-feira, 13 de agosto, o seu estado de saúde depois de ter testado positivo à covid-19. A atriz revelou que acordou “muito melhor”.

A atriz está confinada em casa por estar infetada com o novo coronavírus. Depois de revelar que estava a ser acompanhada pela linha da Saúde 24, por ter alguns sintomas, a intérprete garantiu que já acordou “melhor”.

“Acordei muito melhor, consegui comer, fiz uma aula de barra de chão online, controlei os meus níveis de oxigénio, matei saudades da família em vídeo chamadas infinitas”, referiu a profissional da SIC, adiantando que viu quatro episódios da série portuguesa “Os Bons Malandros” (RTP1).

No final do dia, a artista aproveitou ainda para lavar o terraço do filho, Xavier. “Por isso, acho que se ontem o Covid me ganhou, hoje eu recuperei a liderança!” concluiu.

Lembre-se que o pequeno Xavier é fruto da relação entre Sofia Arruda e o marido, David Amaro.