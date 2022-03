Cristiana Jesus: todos os detalhes sobre a sucessora de Quintino Aires

Cristina Jesus, quatro dias após perguntar aos seus seguidores se gostam de a ver de novo na televisão, surgiu como comentadora do Extra do “Big Brother”.

A ex-concorrente da “Casa dos Segredos” estreou-se na passada quarta-feira, dia 15 de setembro, como comentadora da “casa mais vigiada do país” substituindo assim Quintino Aires, que foi afastado devido à última polémica em que esteve envolvido.

Mas quem é Cristina Jesus? É aquilo que todos querem saber e assim aqui ficam alguns detalhes sobre o novo rosto do painel de comentadores do Extra do “Big Brother”.

Perfil

Nome: Cristiana Jesus

Idade: 26 anos

Naturalidade: Albufeira

Estado Civil: Casada

Cristiana Jesus, bailarina de profissão, entrou na sexta edição da “Casa dos Segredos”, da TVI, em conjunto com o Cláudio Alegre, atual marido da ex-concorrente. O casal de bailarinos deu o nó no dia 21 de setembro de 2019. Da relação dos bailarinos nasceu o pequeno Guilherme a 04 de julho de 2020.

Mas a bailarina não ficou por aqui e depois da sua participação no “reality show” deicidiu apostar na moda e criou duas marcas de roupa, em conjunto com o marido, a Outfitbycris e a Gatos para os mais pequenos. A última coleção conhecida foi a de Natal do ano passado.