Cristiana Jesus: “Nenhum destino me fez sentir aquilo que senti em Zanzibar”

Cristiana Jesus, ex-concorrente do programa “Casa dos Segredos”, recorreu às redes sociais para falar sobre a viagem que fez a Zanzibar.

A ex-concorrente da “Casa dos Segredos”, programa transmitido pela TVI, rumou até Zanzibar e partilhou vários momentos das férias nas redes sociais. Cristiana explorou a cultura do local e, por isso, a despedida da ilha foi bastante difícil para a antiga participante do “reality show”.

“Uma despedida difícil. Um aperto no meu coração. Nunca nenhum destino me fez sentir aquilo que senti em Zanzibar. Não tem como não voltar. Zanzibar foi o destino dos destinos”, escreveu na legenda de um vídeo, onde compilou vários momentos da viagem.

Na caixa de comentários, os cibernautas reagiram. “Lindo! Adorei acompanhar a vossa viagem”, “Foi maravilhoso vocês terem compartilhado esta linda e inesquecível viagem”, “Acompanhei todas as vossas publicações” e “Maravilhoso” são alguns dos exemplos.

Recorde-se que Cristiana Jesus viajou para Zanzibar com Cláudio Alegre, depois do bailarino ter admitido a separação. Durante a viagem, Cláudio declarou-se, no entanto, a Cristiana: “Quatro anos ao lado de alguém tão especial na minha vida, alguém que mudou a minha forma de visão, alguém que me trouxe sabedoria, calma e respeito para com o próximo”, referiu.