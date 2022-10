Cristiana Jesus responde a críticas após beijar filho na boca

Cristiana Jesus partilhou um vídeo que foi alvo de várias críticas da parte dos seus seguidores.

No vídeo em questão a ex-concorrente de “Casa dos Segredos”, na TVI, surge com o filho, Guilherme, de dois anos, em frente a um espelho a dar-lhe um beijo na boca, gesto que deixou alguns internautas incomodados.

Posteriormente, Cristiana Jesus decidiu responder aos críticos com uma nova publicação.

“Seria algo que já não me choca! E também são assuntos importantes para se colocar em cima da mesa. Desconhecia que existia tanto alarido no facto de uma mãe dar um beijinho na boca do seu filho. Eu dei, dou e vou continuar a dar”, começou por escrever.

“Sabem para onde caminhamos? Para uma sociedade que não tem carinho, não tem afeto. E pior, caminhamos para uma sociedade mesquinha que vê maldade em tudo. Poderia ser um beijinho no nariz, na testa ou na boca. É-me indiferente. É amor. Se existe um grupo de pessoas que sexualizam um beijinho de mãe e filho, são essas pessoas que não estão bem e precisam de ajuda. Não sou eu”, rematou.