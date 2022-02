Cristiana Jesus revoltada com morte da bisavó com covid-19

Cristiana Jesus usou as redes sociais para se mostrar revoltada com a morte da bisavó, com covid-19.

A ex-concorrente de “Casa dos Segredos” (TVI) não se conforma. Cristiana Jesus mostrou-se revoltada nas redes sociais com a morte da bisavó, com covid-19.

“Sinto-me revoltada hoje mais do que nunca”; começou por referir a bailarina algarvia o perfil de Instagram.

“A minha bisavó acabou de morrer sem culpa nenhuma. São estes comportamentos que estão a matar quem mais precisa. Deixei eu de passar o último Natal com a minha bisavó para ver uma me… destas”, rematou Cristiana Jesus, inconsolável.